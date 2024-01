Fragen und Antworten USA greifen Huthi-Rebellen an - droht ein Flächenbrand?

Zusammen mit den nun an dem Militärschlägen beteiligten Staaten hat Deutschland die Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe scharf verurteilt. Eine direkte militärische Beteiligung an den Militärschlägen steht nicht auf der Tagesordnung. Auch an der von den USA initiierten Operation „Prosperity Guardian“ beteiligt sich Deutschland nicht. Verwiesen wird darauf, dass Bundeswehreinsätze - wenn sie nicht der Landesverteidigung dienen - in Strukturen kollektiver Sicherheit eingebunden sein müssen. Einen solchen Rahmen kann die EU bieten. Deutschland macht sich für einen EU-Marineeinsatz stark und bietet dafür Kräfte an.