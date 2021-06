Militäraktion : USA fliegen Luftangriffe in irakisch-syrischer Grenzregion

USA fliegen Luftangriffe in irakisch-syrischer Grenzregion

Washington Der Irak und Syrien wurden zu zu Schauplätzen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Zur Verteidigung gegen Attacken pro-iranischer Milizen ordnet Biden erneut Luftangriffe in der dortigen Grenzregion an.

Das US-Militär flog in der irakisch-syrischen Grenzregion Luftangriffe auf mehrere Ziele, die von pro-iranischen Milizen genutzt worden seien, teilte Pentagon-Sprecher John Kirby in Washington mit. Von diesen Einrichtungen aus hätten vom Iran unterstützte Milizen mit Drohnen Angriffe auf US-Personal und Einrichtungen im Irak gestartet. Es handele sich um zwei Ziele in Syrien und eines im Irak. Dort seien unter anderem Waffen gelagert worden. Das Pentagon sprach von einem notwendigen und angemessenen Defensivschlag.