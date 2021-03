Angriff aufs Kapitol : USA: Anklage gegen vier führende „Proud Boys“

Washington Fünf Menschen starben beim Sturm auf das Kapitol nach einer Kundgebung von Donald Trump. Der Ex-Präsident hatte zuvor lobende Worte für die „Proud Boys“, vier von ihnen stehen jetzt vor Gericht.

Den vier Männern wird im Zusammenhang mit dem Angriff vom 6. Januar unter anderem Verschwörung, Behinderung von Sicherheitskräften und Zerstörung von Regierungseigentum vorgeworfen, wie aus der am Freitag (Ortszeit) von US-Medien verbreiteten Anklage hervorgeht.

In der Anklage heißt es, die vier führenden „Proud Boys“ im Alter zwischen 30 und 37 Jahren hätten versucht, die Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom vergangenen November durch den Kongress zu behindern. Sie hätten auch andere ermutigt, an dem Protest in Washington gegen Trumps Niederlage teilzunehmen, aus dem heraus sich später der Angriff auf das Kapitol entwickelte. Für die Reisekosten hätten sie Spenden eingeworben. Laut Anklage besorgten sie überdies „paramilitärische Ausrüstung“ wie Schutzwesten und Funkgeräte. Bei der Planung sei über verschlüsselte Kanäle kommuniziert worden.