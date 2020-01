Präsidentenwahl 2020 : US-Wahlkampf: „New York Times“ bricht eigene Tradition

New York In den USA sind Wahlempfehlungen von Tageszeitungen üblich. Die „New York Times“ bricht nun mit einer Tradition, die die Chance für Frauen bei der US-Präsidentenwahl erhöhen könnte.

In einem Leitartikel für die Montagsausgabe unterstützt die Zeitung Elizabeth Warren (70) als radikale und Amy Klobuchar (59) als moderate Stimme der Opposition. Damit bricht das linksliberale Blatt nach eigenen Worten mit der Tradition, nur einen Kandidaten zu favorisieren.

Anders als in Deutschland sind Wahlempfehlungen von Zeitungen für einen bestimmten Kandidaten in den USA üblich. Die „New York Times“ gehört neben der „Washington Post“ zu den einflussreichsten überregionalen Tageszeitungen in den USA.