Auch in Pennsylvania liegt Biden vorn : US-Wahl: Bidens Vorsprung in Georgia wächst weiter

US-Wahl: Bidens Vorsprung in Georgia wächst weiter

Auch in Pennsylvania liegt Biden vorn

Washington Im wichtigen Bundesstaat Georgia ist der Vorsprung von Joe Biden im Rennen um das Weiße Haus noch ein Stück größer geworden.

Zum Stand 9.00 Uhr MEZ am Samstag lag der Demokrat um 7248 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf Zahlen der Wahlbehörde berichtete. Es war ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu den 4430 Stimmen Vorsprung wenige Stunden zuvor.

Angesichts des engen Rennens ist in Georgia eine Neuauszählung sehr wahrscheinlich. Der wachsende Abstand ist für Biden ein gutes Zeichen, dass er auch danach noch vorn liegen kann.

Wahl in den USA

Wahl in den USA : Trumps Stabschef Mark Meadows mit Coronavirus infiziert

Präsidentenwahl in den USA

Präsidentenwahl in den USA : Wann gibt sich Feldherr Trump geschlagen?

Biden hatte in Georgia einen Vorsprung Trumps von zeitweise rund 300 000 Stimmen aufgeholt. Wenn der Demokrat in dem Bundesstaat gewinnt, kann Trump nicht mehr die für einen Sieg nötige Marke von 270 Wahlleuten erreichen.

In Pennsylvania liegt Biden inzwischen mit 28 833 Stimmen vorn. Sein Vorsprung in Nevada stieg auf mehr als 22 657 Stimmen und in Arizona lag er noch 29 861 Stimmen vor Trump.