Regierung US-Verteidigungsminister macht Krebserkrankung öffentlich

Bereits Anfang Dezember sei der Prostatakrebs festgestellt worden, teilte die Klinik mit. Kurz vor Weihnachten habe sich Austin einem minimal-invasiven chirurgischen Eingriff unterzogen. Der Minister „erholte sich problemlos von der Operation und kehrte am nächsten Morgen nach Hause zurück“, hieß es in einer Mitteilung des Militärkrankenhauses Walter Reed in Bethesda.