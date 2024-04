Krieg in Nahost US-Sender: Angriff auf Iran nicht vor Monatsende erwartet

Auch UN-Generalsekretär António Guterres hat vor dem UN-Sicherheitsrat erneut zu „maximaler Zurückhaltung“ im Nahen Osten aufgerufen. „Der Nahe Osten steht am Abgrund“, sagte Guterres bei einem Treffen des Gremiums in New York. „In den vergangenen Tagen gab es eine gefährliche Eskalation - in Worten und Taten. Eine Fehlkalkulation, eine Misskommunikation, ein Fehler könnte zum Unvorstellbaren führen - einem großen regionalen Konflikt, der für alle Beteiligten und für den Rest der Welt verheerend wäre. Dieser Moment der maximalen Gefahr muss die Zeit für maximale Zurückhaltung sein.“