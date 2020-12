Russisches Raketensystem : US-Sanktionen gegen Türkei stoßen auf geteiltes Echo

Istanbul/Washington Vielen Warnungen vom Nato-Partner USA zum Trotz hat die Türkei das umstrittene russische S-400-Raketenabwehrsystems eingesetzt. Die US-Administration hat nun Sanktionen beschlossen - und damit unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.

Griechenland etwa begrüßte die Entscheidung „mit Genugtuung“, aus Russland kamen erwartbar kritische Töne. In der Türkei verurteilte auch die Opposition die Sanktionen via Twitter scharf. Das Außenministerium in Ankara hatte kurz nach der Entscheidung am Montagabend mitgeteilt, die Türkei werde in angemessener Weise und Zeit die nötigen Schritte gegen diese „ungerechte“ Entscheidung einleiten. Man fordere Washington auf, den „schwerwiegenden Irrtum“ zurückzunehmen.