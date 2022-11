USA : US-Republikanerin macht Witze über Attacke auf Pelosis Mann

Die Republikanerin Kari Lake, die sich um das Gouverneursamt in Arizona bewirbt, wird in ihrem Wahlkampf von Ex-US-Präsident Donald Trump unterstützt. Foto: Matt York/AP/dpa

Washington Der Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Pelosi sorgte auch über die US-Grenzen für Entsetzen. Die Republikanerin Lake machte sich nun in einem Wahlkampfauftritt hingegen darüber lustig.

Nach dem gewalttätigen Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi nutzen einzelne Republikaner den Angriff für Spott im Wahlkampf. Die aufstrebende Republikanerin Kari Lake sprach am Montag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Arizona über den Schutz von Schulen vor Angreifern und scherzte in dem Zusammenhang über die Attacke auf Pelosis Mann Paul.

Lake, die sich bei den anstehenden US-Wahlen am 8. November um das Gouverneursamt in Arizona bewirbt, argumentierte, wenn Politiker und Abgeordnete geschützt würden, müsse das auch für Kinder gelten. „Nancy Pelosi - nun ja, sie wird beschützt, wenn sie in DC ist“, sagte Lake und schob nach: „Offensichtlich wird ihr Haus nicht besonders gut geschützt.“ Das Publikum reagierte mit Gelächter.