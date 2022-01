Gaspipeline : US-Republikaner scheitern mit mehr Nord-Stream-2-Sanktionen

Ted Cruz, republikanischer Senator des US-Bundesstaats Texas. Das von ihm mit angestoßene Gesetzesvorhaben für schärfere Sanktionen wegen der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 ist gescheitert. Foto: Greg Nash/Pool The Hill/AP/dpa

Washington In den USA reißt der Widerstand gegen die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 nicht ab. Die Regierung muss intervenieren, das Weiße Haus befürchtet eine Spaltung zwischen den USA und Verbündeten.

Rücksicht auf Deutschland

Nord Stream 2 soll unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland bringen. Die Leitung ist fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb. Auch Biden ist gegen Nord Stream 2. Dennoch hatte der Demokrat im Mai Ausnahmegenehmigungen („Presidential Waiver“) verfügt, mit denen die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz und ihr deutscher Geschäftsführer von US-Sanktionen verschont blieben. Dieser Verzicht erfolgte ausdrücklich auch aus Rücksicht auf den Verbündeten Deutschland. Um den Streit über die Pipeline zu entschärfen, hatte Deutschland im Juli in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA eine stärkere Unterstützung der Ukraine zugesagt.