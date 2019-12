Wegen Machtmissbrauchs : US-Präsident Trump muss sich Amtsenthebungsverfahren stellen

US-Präsident Trump wettert gegen Gegner. Foto: Matthew Hatcher/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa.

Washington Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump beschlossen, nun ist der Senat an der Reihe. Für Trump ist das Impeachment schon jetzt ein Makel - auch wenn es ihn wohl nicht die Präsidentschaft kosten wird.

Der Mehrheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell, warnte am Donnerstag eindringlich davor, Trump des Amtes zu entheben. Sein demokratischer Gegenspieler Chuck Schumer warf McConnell im Gegenzug vor, den „unfairsten Impeachment-Prozess in der modernen Geschichte“ der USA zu planen. Trump muss sich als dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten einem Amtsenthebungsverfahren im Senat stellen.