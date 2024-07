Justiz US-Präsident Biden will Supreme Court reformieren

US-Präsident Joe Biden will das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten reformieren. „Ich fordere drei mutige Reformen, um das Vertrauen in die Gerichte und unsere Demokratie wiederherzustellen und ihre Verantwortlichkeit wiederherzustellen“, schrieb der Demokrat in einem in der „Washington Post“ veröffentlichten Meinungsstück. Er warnte vor einem Wegbröckeln des Vertrauens in demokratische Institutionen. Was gerade passiere, sei „nicht normal“.