Sturm aufs Kapitol : US-Kongress stimmt für Aufklärungsgremium zu Kapitol-Attacke

Washington Am 6. Januar stürmten Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump den Sitz des US-Kongresses in Washington. Nun wurde eine Untersuchungskommission zu dem gewaltsamen Angriff beschlossen.

Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kapitol-Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner freigesprochen.