Prag erste Station : US-Außenminister Pompeo nächste Woche auf Europa-Reise

Prag US-Außenminister Pompeo wird kommende Woche zunächst in Prag erwartet. Zu den weiteren Stationen seiner Reise gehören Slowenien, Österreich und Polen - alles „große Freunde Amerikas“. Um Truppenverteilung soll es aber nicht gehen.

US-Außenminister Mike Pompeo wird Mitte kommender Woche zum Auftakt einer Mitteleuropa-Reise in Prag erwartet.

Die geplante Truppenumverteilung der US-Streitkräfte in Europa werde kein Thema der Gespräche in der Moldaumetropole sein, sagte der tschechische Außenminister Tomas Petricek am Donnerstag im Rundfunk.