Infektion mit Coronavirus : Unterschiedliche Angaben zu Trumps Gesundheitszustand

Washington Wegen seiner Corona-Infektion wird Donald Trump weiter in einem Militärkrankenhaus behandelt. Zum Gesundheitszustand des US-Präsidenten gibt es unterschiedliche Angaben. Nach Angaben seines Leibarztes Sean Conley ist er wohlauf. Informierte Quellen sollen von „besorgniserregenden“ Werten sprechen.

Trumps Leibarzt Sean Conley sagte am Samstag: „Heute Morgen geht es dem Präsidenten sehr gut.“ Reporter, die den Präsidenten normalerweise begleiten, zitierten allerdings eine informierte Quelle, wonach die Werte des Präsidenten in den vergangenen 24 Stunden „sehr besorgniserregend“ gewesen seien. Die nächsten 48 Stunden seien entscheidend. „Wir befinden uns noch immer nicht auf einem klaren Weg zu einer vollständigen Genesung.“

Conley sagte am Samstag vor Journalisten am Krankenhaus in Bethesda nördlich von Washington, das Ärzteteam sei „extrem zufrieden mit dem Fortschritt, den der Präsident gemacht hat“. Trump habe am Donnerstag und Freitag Fieber gehabt, sei inzwischen aber seit 24 Stunden fieberfrei. Trump habe unter leichtem Husten, Nasenverstopfung und Müdigkeit gelitten. Diese Symptome besserten sich nun aber. Conley wich der Frage aus, ob Trump im gesamten Verlauf der Infektion keinen zusätzlichen Sauerstoff bekommen habe. Derzeit erhalte Trump keinen zusätzlichen Sauerstoff, sagte der Arzt. Conley wollte kein Datum für eine Entlassung Trumps aus dem Krankenhaus angeben.