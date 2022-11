Ernährung : UN wollen Erleichterung für Düngemittelexporte aus Russland

Ein Getreidefrachter in einem Hafen in der westlichen Ukraine wird mit Getreide beladen. Foto: Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/dpa

Genf Russland droht mit einem Ende des Getreideabkommens über ukrainische Exporte. Es verlangt Erleichterungen für eigene Exporte. Die Vereinten Nationen setzen sich jetzt für russische Forderungen ein.

Die Vereinten Nationen haben Länder weltweit aufgerufen, Hindernisse für den Export von Düngemitteln aus Russland aus dem Weg zu räumen. „Die Welt kann es sich nicht leisten, dass die weltweiten Probleme bei der Verfügbarkeit von Düngemitteln zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit führen“, teilten die Vereinten Nationen am Freitagabend nach Gesprächen mit dem russische Vizeaußenminister Sergej Werschinin und seiner Delegation in Genf mit.

Russland hatte die Fortsetzung des Getreideabkommens infrage gestellt, mit dem ukrainische Exporte durch das Schwarze Meer möglich wurden. Russland hatte die Exporte seit Beginn seines Angriffskriegs gegen das Nachbarland im Februar blockiert. Das im Juli geschlossene Abkommen läuft am 19. November aus. Vor dem Krieg lieferten Russland und die Ukraine fast ein Viertel der weltweiten Getreideexporte.

Preise könnten wieder steigen

Aus diesem Grund hatte die Regierung in Moskau gedroht, das Abkommen nicht zu verlängern. Die Vereinten Nationen machten keine Angaben darüber, ob Russland eine Verlängerung des Getreideabkommen zusagte. Nach UN-Angaben soll aber ein Frachter mit gespendetem Dünger in der kommenden Woche nach Malawi in Afrika auslaufen.