Ukraine-Krieg : UN setzen Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat aus

New York/Genf Sechs Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine und nach Berichten über Kriegsverbrechen haben die Vereinten Nationen ein deutliches Zeichen gesetzt: Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat wird ausgesetzt.

Eine unter anderem von Großbritannien und den USA eingebrachte entsprechende Resolution wurde am Donnerstag in New York von der Vollversammlung verabschiedet.