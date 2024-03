Krieg in Nahost UN-Organisationen: Kinder verhungern im Gazastreifen

US-Vizepräsidentin Harris bezeichnete die Bedingungen für die Menschen in dem seit nunmehr rund fünf Monaten umkämpften Gazastreifen als unmenschlich und sprach von einer humanitären Katastrophe. „Unser Herz bricht (...) für all die unschuldigen Menschen in Gaza, die unter dem leiden, was eindeutig eine humanitäre Katastrophe ist“, sagte Harris in Selma im US-Bundesstaat Alabama.