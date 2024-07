Internationaler Gerichtshof UN-Chef drängt auf politische Konfliktlösung in Nahost

Zuvor hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Rechtsgutachten veröffentlicht, demzufolge Israels Besatzung der palästinensischen Gebiete illegal ist und so schnell wie möglich beendet werden muss. In Auftrag gegeben hatte das Gutachten die UN-Vollversammlung - lange vor Beginn des Gaza-Krieges. Er werde das Papier nun rasch an das Gremium weiterleiten, sagte Guterres. „Es liegt dann an der UN-Vollversammlung zu entscheiden, wie in der Sache weiter vorgegangen werden soll.“