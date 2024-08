Lage im Überblick UN-Chef besorgt über explosive Lage im Westjordanland

„Es wird einen Siedepunkt erreichen“, sagte ein Militäranalyst am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv der US-Zeitung zur allgemeinen Situation im Westjordanland. Das israelische Militär und die Sicherheitsbehörden seien „sehr besorgt über das, was dort vor sich geht“. Israels Außenminister Israel Katz meinte auf der Plattform X: „Wir müssen mit der Bedrohung genauso umgehen wie mit der Terror-Infrastruktur in Gaza, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung palästinensischer Zivilisten.“ Es sei „ein Krieg in jeder Hinsicht, und wir müssen dabei siegen“. Ein Armeesprecher sagte, ihm sei zu möglichen Evakuierungsplänen der Zivilbevölkerung im nördlichen Westjordanland nichts bekannt.