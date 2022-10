Konflikte : UN-Bericht: Banden in Haiti nutzen sexuelle Gewalt als Waffe

UN-Bericht: Banden in Haiti nutzen sexuelle Gewalt als Waffe

Die Lage in Haiti spitzt sich zu. Foto: Odelyn Joseph/AP/dpa

Port-au-Prince/Genf Gangs in Haiti terrorisieren die Bevölkerung. Dazu setzen sie vermehrt auch sexuelle Gewalt gegen Frauen, Kinder und in selteneren Fällen auch Männer ein, wie die Vereinten Nationen anklagen.

Im Karibikstaat Haiti setzen rivalisierende Banden einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge vermehrt sexuelle Gewalt als Waffe ein. Gangmitglieder vergewaltigten Frauen, Kinder und in selteneren Fällen auch Männer, um die Bevölkerung zu bestrafen, zu unterdrücken und um Angst zu verbreiten, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des UN-Büros für Haiti und des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte.