Videobotschaft : Ukrainischer Präsident Selenskyj: „Ich bleibe in Kiew“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich weiterhin in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Foto: Uncredited/Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP/dpa

Kiew In einem neuen Video zeigt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weiterhin in der Hauptstadt. Er verstecke sich nicht. Währenddessen versuchen russische Truppen weiter auf Kiew vorzurücken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen. „Ich bleibe in Kiew“, sagte er in einer am Montagabend veröffentlichten Videobotschaft. Er verstecke sich nicht und habe vor niemandem Angst.