Krieg in der Ukraine Ukraine will Russland bei Drohnenproduktion überflügeln

Drohnen und Raketen sind für den seit mehr als zweieinhalb Jahre andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine von enormer Bedeutung. Sie werden zur Überwachung des Gefechtsfelds genauso wie zur Bekämpfung taktischer und strategischer Ziele im Hinterland eingesetzt. Die Bedeutung der Drohnen hat auch Moskau erkannt. So hat Russlands Präsident Wladimir Putin erst vor wenigen Tagen bei einer Sitzung der staatlichen Rüstungskommission die bisherige Steigerung der Produktion auf voraussichtlich 1,4 Millionen Stück in diesem Jahr gelobt. Er forderte zugleich eine weitere Erhöhung der Produktionszahlen in den nächsten Jahren.