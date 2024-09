Iranische Raketen Ukraine warnt vor iranischen Raketen für Russland

Der Iran dementierte indes einen Bericht der US-Zeitung „Wall Street Journal“ über die Lieferung von ballistischen Raketen an Russland. „Der Iran hält die Lieferung von Militärhilfe für Kriegsparteien für unmenschlich und wird daher diesbezüglich nichts unternehmen“, gab Teherans UN-Mission in New York in einer Presseerklärung bekannt. Eine solche Kooperation schwäche auch den Friedensprozess und führe zu einer weiteren Eskalation des Konflikts. Auch dies wolle Teheran nicht, hieß es in der Presseerklärung laut dem Nachrichtenportal Mashregh.