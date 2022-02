Ukraine-Russland-Konflikt : „Dunkelste Stunde seit Zweitem Weltkrieg“ – Politiker reagieren bestürzt auf den Krieg in der Ukraine

Ein ukrainischer Soldat, meldet sich über die militärische Gegensprechanlage bei einem Kommandanten (Archivfoto): Die Ukraine hat den Kriegszustand ausgerufen. Foto: dpa/Mstyslav Chernov

Wladimir Putin hat den Militäreinsatz in der Ukraine genehmigt. Westliche Politiker sind schockiert und haben bestürzt auf die Meldungen aus der Ukraine reagiert.

Von Saskia Leidinger und dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Militäreinsatz in der Ostukraine genehmigt. Es gibt Berichte über Explosionen, auch in der Hauptstadt Kiew. Die Ukraine hat den Kriegszustand ausgerufen. Politiker haben bestürzt auf die Invasion Russlands reagiert.

Der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine von „Europas dunkelster Stunde seit dem Zweiten Weltkrieg“ gesprochen. Belgien verurteile den Angriff scharf, schrieb der Politiker am Donnerstagmorgen auf Twitter. Die russische Aggression sei unnötig und unprovoziert. Man sei in engem Kontakt mit der Nato und der EU. „Unsere Herzen und Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Donnerstag: „Nun ist das Unfassbare geschehen. Russland greift die Ukraine an. Wir haben einen Landkrieg in Europa, von dem wir dachten, er sei nur noch in Geschichtsbüchern zu finden. Es ist ein schamloser Bruch des Völkerrechts, wir verurteilen ihn auf Schärfste.“

Sein Vorgänger Peter Altmaier (CDU) hat den Krieg in der Ukraine als „Die größte Tragödie unserer Generation“ bezeichnet. Das schrieb Altmaier in der Nacht auf Twitter.

Die größte Tragödie in unserer Generation. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) February 23, 2022

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine „die volle Solidarität Deutschlands in dieser schweren Stunde versichert“. Das habe der Kanzler dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Morgen in einem Telefonat gesagt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin über Twitter mit. Scholz hatte den russischen Angriff zuvor als eklatanten Bruch des Völkerrechts verurteilt.

Finanzminister Christian Linder schrieb auf Twitter: „Der Angriff #Russland|s ist ein Alptraum. #Putin hat sich als Lügner entlarvt.“

Der Angriff #Russland|s ist ein Alptraum. #Putin hat sich als Lügner entlarvt. Gemeinsam mit unseren Partnern aus EU, Nato und G7 sind wir solidarisch mit der #Ukraine. Der Kreml wird harte #Sanktionen erfahren. CL — Christian Lindner (@c_lindner) February 24, 2022