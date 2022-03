Liveticker zum Krieg in der Ukraine : Russland setzt Angriffe in der Ukraine fort – Explosionen in Kiew

Foto: dpa/Efrem Lukatsky 49 Bilder Der Krieg geht weiter – Die Ereignisse der letzten Woche

Liveblog Russland hat seine Angriffe in der Ukraine in der Nacht zum Dienstag fortgesetzt. In der Hauptstadt Kiew gab es am frühen Morgen an mehreren Orten schwere Explosionen. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollten nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag weitergehen. Alle Informationen zur aktuellen Lage im Liveticker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Instagram Von SZ-Redaktion und dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag (24. Februar) die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Das wichtigste zum Krieg in der Ukraine in einem Rückblick zusammengefasst:

15. bis 20. Februar: Bundeskanzler Olaf Scholz droht während seines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau erneut mit weitreichenden Konsequenzen bei einem militärischen Vorgehen gegen die Ukraine. Das russische Parlament (Staatsduma) fordert Putin derweil auf, die ukrainischen Separatistengebiete als eigenständige sogenannte Volksrepubliken anzuerkennen. Mit Appellen und Sanktionsdrohungen warnen westliche Spitzenpolitiker auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Kreml scharf vor einem Angriff.

Bundeskanzler Olaf Scholz droht während seines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau erneut mit weitreichenden Konsequenzen bei einem militärischen Vorgehen gegen die Ukraine. Das russische Parlament (Staatsduma) fordert Putin derweil auf, die ukrainischen Separatistengebiete als eigenständige sogenannte Volksrepubliken anzuerkennen. Mit Appellen und Sanktionsdrohungen warnen westliche Spitzenpolitiker auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Kreml scharf vor einem Angriff. 21. bis 23. Februar: Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten an, tags darauf stimmt auch die Staatsduma zu. Russische Soldaten sollen in die ostukrainischen Separatistengebiete entsandt werden. Der Westen wirft dem Kremlchef vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen. Die Ukraine rüstet sich für einen Krieg: Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt die Teilmobilmachung von Reservisten an, ein Ausnahmezustand für 30 Tage wird verhängt. Die Separatistenführer in der Ostukraine bitten den Kreml um militärische Hilfe. 23. Februar: Die Ukraine rüstet sich für einen Krieg: Präsident WolodymyrSelenskyj kündigt die Teilmobilmachung von Reservisten an, ein Ausnahmezustand für 30 Tage wird verhängt. Die Separatistenführer in der Ostukraine bitten den Kreml um militärische Hilfe.

Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten an, tags darauf stimmt auch die Staatsduma zu. Russische Soldaten sollen in die ostukrainischen Separatistengebiete entsandt werden. Der Westen wirft dem Kremlchef vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen. WolodymyrSelenskyj 24. bis 27. Februar: Der großangelegte Krieg beginnt. Russische Panzer stoßen in die ehemalige Sowjetrepublik vor, es gibt Luftangriffe im ganzen Land. Selenskyj ruft den Kriegszustand aus und ordnet die allgemeine Mobilmachung an. Die Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa, schließt aber eine militärische Unterstützung der Ukraine weiter aus. In der Ukraine gibt es weiter heftige Kämpfe etwa um Kiew und Charkiw. Kanzler Scholz kündigt im Bundestag eine Aufrüstung der Bundeswehr um 100 Milliarden Euro an. In Berlin demonstrieren weit mehr als 100 000 Menschen gegen den Krieg. Der Luftraum über den EU-Staaten ist für russische Flieger komplett geschlossen. Putin versetzt die Abschreckungswaffen der Atommacht in Bereitschaft.

28. Februar bis 4. März: Trotz weiterer Gefechte sprechen Moskau und Kiew erstmals offiziell über ein Ende der Kämpfe – jedoch ohne Durchbruch. Nach UN-Angaben sind seit Kriegsbeginn 422 000 Menschen aus der Ukraine geflohen. In Köln demonstrieren 250 000 Menschen für den Frieden. Die EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten Belarus. In einer zweiten Verhandlungsrunde haben sich Russland und die Ukraine auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine verständigt. Das sagten Vertreter beider Seiten am Donnerstag nach dem Treffen. Ein nach Kämpfen ausgebrochenes Feuer an Europas größtem Atomkraftwerk nahe Saporischschja versetzt die Welt in Sorge. Der Brand wird gelöscht, Radioaktivität soll nicht ausgetreten sein.

Trotz weiterer Gefechte sprechen Moskau und Kiew erstmals offiziell über ein Ende der Kämpfe – jedoch ohne Durchbruch. Nach UN-Angaben sind seit Kriegsbeginn 422 000 Menschen aus der Ukraine geflohen. In Köln demonstrieren 250 000 Menschen für den Frieden. 5. bis 14. März: Schon über 1,3 Millionen Kriegsflüchtlinge sind mittlerweile in Polen angekommen, über 80 000 in Deutschland. Während Deutschland und die EU über weitere Sanktionen gegen Russland beraten, hat US-Präsident Biden angekündigt, alle russischen Öl-Importe in die USA zu stoppen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert wiederholt eine No-Fly-Zone über der Ukraine, die Nato lehnt diese Forderung aber bislang ab. Derweil gehen die Kämpfe und Angriffe der Russen auf etliche ukrainische Städte unvermindert weiter. Laut der UN gibt es mittlerweile über 400 getötete Zivilisten. Die Ukraine wirft Russland außerdem vor, immer wieder auch eingerichtete Fluchtkorridore anzugreifen. In einer dritten Verhandlungsrunde zwischen den beiden Länder war zuvor beschlossen worden, Evakuierungsrouten aus den Städten zu gewähren. Laut dem Chef des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA ist Putin „wütend und frustriert“, weil der Krieg nicht so vorankomme, wie er sich das gewünscht habe. Der Ukraine stünden jetzt „hässliche Wochen“ bevor. Russland verstärkt die Angriffe auf umkämpfte Städte. Inmitten fortdauernder russischer Angriffe auf Kiew und andere Städte ist eine vierte Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine am Montag ohne Durchbruch vorerst beendet worden.

Schon über 1,3 Millionen Kriegsflüchtlinge sind mittlerweile in Polen angekommen, über 80 000 in Deutschland. Während Deutschland und die EU über weitere Sanktionen gegen Russland beraten, hat US-Präsident Biden angekündigt, alle russischen Öl-Importe in die USA zu stoppen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert wiederholt eine No-Fly-Zone über der Ukraine, die Nato lehnt diese Forderung aber bislang ab. Derweil gehen die Kämpfe und Angriffe der Russen auf etliche ukrainische Städte unvermindert weiter. Laut der UN gibt es mittlerweile über 400 getötete Zivilisten. Die Ukraine wirft Russland außerdem vor, immer wieder auch eingerichtete Fluchtkorridore anzugreifen. In einer dritten Verhandlungsrunde zwischen den beiden Länder war zuvor beschlossen worden, Evakuierungsrouten aus den Städten zu gewähren. Laut dem Chef des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA ist Putin „wütend und frustriert“, weil der Krieg nicht so vorankomme, wie er sich das gewünscht habe. Der Ukraine stünden jetzt „hässliche Wochen“ bevor. Russland verstärkt die Angriffe auf umkämpfte Städte. Inmitten fortdauernder russischer Angriffe auf Kiew und andere Städte ist eine vierte Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine am Montag ohne Durchbruch vorerst beendet worden. Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: