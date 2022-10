Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Brand einer Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge: Staatsschutz ist am Zug

Foto: dpa/Evgeniy Maloletka 18 Bilder Putins Krieg gegen die Ukraine – Fotos aus dem Kriegsgebiet

Liveblog Das Feuer in einer Unterkunft in Mecklenburg-Vorpommern, in der Flüchtlinge aus der Ukraine unterkommen sollten, beschäftigt jetzt den Staatsschutz. Gleichzeitig wird erneut Kritik an CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz laut. Alle aktuellen Infos rund um den Ukraine-Krieg im Liveticker.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: