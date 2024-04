Schweiz Ukraine-Gipfel: „Knochenarbeit“ auf dem Weg zum Frieden

Doch mit Friedensverhandlungen - zwei Konfliktparteien plus Vermittler - wird das Treffen nichts zu tun haben. Es geht darum, dass die Ukraine für ihre Position international mehr Unterstützer bekommt. Moskau braucht dafür nicht am Tisch zu sitzen. Trotzdem könnte das Treffen Gewicht bekommen, wenn die Chefs der G7 nach ihrem Gipfel in Italien einen Abstecher in die Schweiz machen. Fragen und Antworten, was zu erwarten sein könnte: