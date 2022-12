Regierungschef Schmyhal : Ukraine: „Alle Wärme- und Wasserkraftwerke“ beschädigt

Fußgänger halten sich in Odessa an einer Kreuzung auf einer dunklen Straße auf, da die Stadt von Stromausfällen betroffen ist. Foto: -/Ukrinform/dpa

Kiew Immer wieder muss in ukrainischen Städten der Strom abgestellt werden. Zusätzlich verkündete der Regierungschef nun, dass weitere Infrastruktur komplett beschädigt wurde.

Wegen der russischen Angriffe auf das ukrainische Energienetz müssen die Menschen den ganzen Winter über mit Stromabschaltungen rechnen. Das sagte Regierungschef Denys Schmyhal am Freitag bei einer Kabinettssitzung in Kiew. Zwar sei die Lage gegenwärtig „unter Kontrolle“, doch gebe es durch die Schäden weiter Mängel bei der Stromversorgung. „Alle Wärme- und Wasserkraftwerke des Landes wurden beschädigt.“ Dazu seien etwa 40 Prozent der Hochspannungsnetzanlagen unterschiedlich stark beschädigt. „Daher sind in den meisten Region die Einschränkungen in der Stromversorgung immer noch erheblich“, bilanzierte er.