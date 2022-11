Russischer Angriffskrieg : Ukraine: Abnutzungsgefechte oder Entscheidungsschlacht?

Cherson/Saporischschja/Luhansk Kiews Militärführung steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie mit einem Großangriff einen Keil zwischen die russischen Kräfte treiben oder deren demoralisierte Truppe in kleineren Gefechten abnutzen?

Nichtsdestotrotz versucht die russische Seite auch an anderer Stelle im Gebiet Donezk, die Initiative an sich zu reißen. Kremlchef Wladimir Putin habe seinem Kommandeur in der Ukraine, General Sergej Surowikin, den Rückzug aus Cherson hinter den Fluss Dnipro nur unter der Bedingung erlaubt, im Gegenzug dafür das gesamte Gebiet Donezk im Osten der Ukraine zu erobern, mutmaßen die Experten des Institute for the Study of War (ISW) in Washington.