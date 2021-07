Delta-Variante : Über 200 Infizierte nach Ausbruch an chinesischem Flughafen

Mitarbeiter arbeiten in einem temporären Labor für Nukleinsäure-Tests im Nanjing-Bahnhof in der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Foto: Ji Chunpeng/XinHua/dpa

Peking Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Dezember 2019 hatte sich das Leben in China überraschend schnell erholt. Die Lage könnte sich aber wieder drehen. Denn die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch.

Nach einem Ausbruch am Flughafen der Metropole Nanjing breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus in China weiter aus.

Wie chinesische Staatsmedien am Freitag berichteten, wurden mindestens 200 Infektionen in fünf chinesischen Provinzen nachgewiesen, die mit dem Ausbruch in Nanjing in Verbindung stünden. Die ersten Infektionen waren vergangene Woche bei Flughafen-Mitarbeitern in der Neun-Millionen-Metropole nachgewiesen worden. Es wurde vermutet, dass das Virus über einen Flug aus Russland nach Nanjing gelangte.