US-Wahlkampf TV-Showdown mit Trump - und Taylor Swifts Segen für Harris

Auch in ihrem Abschlussstatement warb Harris für einen „neuen Weg nach vorne“ und für Zusammenhalt statt Spaltung. Die Amerikaner hätten so viel mehr gemeinsam als das, was sie trenne. Dass Harris einen Neuanfang verspricht, obwohl sie seit dreieinhalb Jahren mit regiert, ist ein wunder Punkt ihrer Kampagne. Trump zielte genau darauf und warf zum Abschluss der Debatte mehrfach die Frage auf, warum Harris während ihrer bisherigen Regierungszeit nicht all das umgesetzt habe, was sie nun verspreche. Sie sei die „schlechteste Vizepräsidentin in der Geschichte“ des Landes.