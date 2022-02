Wahlen : Turkmenistans Anführer zieht sich zurück

Erfüllt in Turkmenistan neben einer Vielzahl an Funktionen auch die des Regierungschefs: Gurbanguly Berdymuchammedow. Foto: Alexander Vershinin/AP/dpa

Aschgabat Nach 15 Jahren soll nun Schluss sein: Der Präsident Gurbanguly Berdymuchammedow Turkmenistans will sein Amt abgeben. Die vorgezogene Wahl soll am 12. März über die Bühne gehen.

In der abgeschotteten und autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan zieht sich Präsident Gurbanguly Berdymuchammedow zurück.

Der 64-Jährige teilte in der Hauptstadt Aschgabat des zentralasiatischen Landes mit, dass er nach 15 Jahren das Amt nun in jüngere Hände legen wolle, wie Staatsmedien meldeten. Die Wahlkommission setzte die vorgezogene Wahl um das höchste Staatsamt auf den 12. März an.