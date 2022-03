Machtkampf : Tunesiens Präsident verkündet Auflösung des Parlaments

Tunis Der tunesische Präsident Kais Saied spricht von einem „Putschversuch“ der Abgeordneten, ihm selbst wurde im vergangenen Jahr ein Staatstreich vorgeworfen. Wie gespalten ist Tunesiens Gesellschaft?

Im seit Monaten schwelenden Machtkampf in Tunesien hat Präsident Kais Saied die Auflösung des Parlaments angeordnet. Er reagierte damit am Mittwochabend auf eine Sitzung der Abgeordneten, deren Arbeit der Staatschef bereits im vergangenen Jahr suspendiert hatte.

In dem nordafrikanischen Land hatten die arabischen Aufstände begonnen, in deren Folge 2011 mehrere arabische Langzeitherrscher gestürzt wurden. Tunesien gelang danach als einzigem Land der Region der Übergang in die Demokratie. Es kämpft aber weiterhin mit einer Wirtschaftskrise, hoher Arbeitslosigkeit und weit verbreiteter Korruption. Vor allem in der jungen Generation ist der Unmut groß.