Präsidentschaftswahlen Türkischer Minister sorgt vor Wahl für Empörung

Soylu hatte am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Istanbul den Westen zunächst beschuldigt, hinter dem Putschversuch in der Türkei vom 15. Juli 2016 zu stecken. Dann sagte er mit Blick auf die Parlaments- und Präsidentenwahlen am 14. Mai: „Der 14. Mai 2023 ist der politische Putschversuch des Westens.“ Wen er mit „Westen“ genau meinte, sagte Soylu nicht.