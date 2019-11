Laut Medienbericht : Türkei will deutschen IS-Kämpfer schon heute abschieben

Das Archivfoto von 2014 zeigt eine Flagge der Terrororganisation IS im Nordirak. Foto: Uncredited/AP/dpa.

Istanbul Die türkische Regierung kündigt an, ausländische Anhänger der Terrororganisation IS aus ihren Gefängnissen in die Heimatländer zu überstellen. Schon diese Woche sollen die ersten Deutschstämmigen des Landes verwiesen werden.

Ein deutscher IS-Kämpfer soll schon heute aus der Türkei abgeschoben werden. Das sagte der Sprecher des Innenministeriums, Ismail Catakli, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Türkei am Donnerstag sieben deutschstämmige Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) abschieben will. Sie würden in Abschiebezentren festgehalten und sollten am 14. November zurückgeschickt werden, sagte der Sprecher nach Anadolu-Angaben. Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits abgeschoben worden.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger.

Der Kommunikationsdirektor Erdogans, Fahrettin Altun, hatte der „Stuttgarter Zeitung“ gesagt, die Türkei wolle auch 20 deutsche IS-Anhänger abschieben.