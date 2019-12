Konkurrenz mit Russland um Macht und Bodenschätze : Türkei könnte wegen Libyen Groß-Konflikt auslösen

Ankara Wenn Ankara Truppen entsendet, droht Präsident Erdogan eine Konfrontation mit Russland.

Offiziell gilt für Libyen ein UN-Waffenembargo – tatsächlich aber wird das nordafrikanische Land immer mehr zum Schauplatz eines internationalen militärischen Konflikts. Am Himmel sind Drohnen aus der Türkei, Italien, den USA, Frankreich und Russland im Einsatz. Am Boden werden russische Söldner, türkische Militärfahrzeuge und jordanische Militärausbilder aufgeboten. Nun könnte sich der Konflikt noch ausweiten. Die türkische Regierung erwägt, Bodentruppen nach Syrien zu entsenden, um der international anerkannten Regierung in Tripolis gegen den Angriff des Rebellen-Generals Chalifa Haftar zu helfen. Die Türken könnten dabei auf russische Kämpfer treffen, die auf Haftars Seite stehen. Acht Jahre nach dem Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi droht in Libyen eine Eskalation mit möglichen Auswirkungen bis nach Europa und Syrien.