Präsidentschaftswahlen Türkei: Empfehlung des Drittplatzierten wohl kommende Woche

Den Stimmen des nationalistischen Lagers wird hohe Bedeutung zugemessen. Ob eine Empfehlung Ogans aber das Zünglein an der Waage sein wird, ist umstritten. Oppositionskandidat Kilicdaroglu lag in der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag laut vorläufigen Ergebnissen knapp 5 Prozentpunkte hinter Erdogan, der als Favorit in die Stichwahl geht. Der amtierende Präsident kam in der ersten Runde auf 49,52 Prozent, wie die Wahlbehörde am Freitagabend mitteilte. Die Zahlen weichen nur minimal vom vorläufigen Endergebnis ab.