Konflikte : Türkei beginnt neuen Militäreinsatz gegen PKK im Nordirak

Istanbul Der Konflikt hat bislang Zehntausenden Menschen das Leben gekostet. Bei einer neuen Offensive gegen die PKK kamen Kampfjets, Hubschrauber und bewaffnete Drohnen zum Einsatz.

Die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste und unterhält Stellungen in der Südosttürkei und im Nordirak. Ihr Hauptquartier liegt in den nordirakischen Kandil-Bergen. Der jüngste Angriff konzentrierte sich nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums auf die Regionen Metina, Zap und Awaschin-Basjan im Nordirak.