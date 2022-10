Großbritannien : Truss entlässt britischen Finanzminister Kwarteng

London Nur gut einen Monat nach ihrem Start ist die Regierung von Liz Truss bereits in einer tiefen Krise. Hofft die Premierministerin nun mit der Entlassung des Finanzministers, ihren eigenen Kopf zu retten?

Die britische Premierministerin Liz Truss hat ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen. Das bestätigte der geschasste Schatzkanzler am Freitag per Twitter. Truss wollte noch am Nachmittag vor die Presse treten. Erwartet wurde, dass sie dabei eine Kehrtwende von den kürzlich verkündeten Steuerplänen ihrer Regierung vollziehen wird. Medien spekulierten auch, sie werde eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Kwarteng vorstellen.