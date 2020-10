„Fühle mich so stark“ : Trumps Rückkehr auf die Wahlkampfbühne

Sanford US-Präsident Donald Trump nimmt nach seiner Covid-19-Erkrankung wieder seine Wahlkampfreisen auf. Den Auftakt machte Trump in Florida.

„Ich bin in so toller Form“, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) in Sanford bei Orlando im US-Bundesstaat Florida vor Anhängern. „Ich fühle mich so stark.“ Trump betonte wie schon am Wochenende, er sei nun immun, und sagte anschließend scherzend: „Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben.“