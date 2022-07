Sturm aufs Kapitol : Trumps Ex-Rechtsberater sagt stundenlang vor Ausschuss aus

Washington 2021 stürmten Trump-Anhänger den Parlamentssitz. Ein Untersuchungsausschuss befasst sich mit den gewaltsamen Ereignissen und verhörte nun Trumps früheren Rechtsberater - und zwar für 8 Stunden.

Der Untersuchungsausschuss hatte Cipollone in der vergangenen Woche vorgeladen. Die bisherige Aufklärungsarbeit habe Beweise dafür geliefert, dass der Anwalt „wiederholt rechtliche und andere Bedenken“ über die Aktivitäten des damaligen Präsidenten Donald Trump am 6. Januar und in den Tagen davor geäußert habe, hatte der Ausschuss zur Begründung mitgeteilt. Bislang hatte Cipollone lediglich an einer „informellen Befragung“ teilgenommen.