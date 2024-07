Attentat im Wahlkampf Trump: Wurde von Kugel verletzt - nicht von Splitter

Trumps früherer Leibarzt, der mittlerweile für die Republikaner im Kongress sitzt, teilte in seinem Schreiben weiter mit: „Ich habe die Krankenakte von Präsident Trump im Butler Memorial Krankenhaus eingesehen, wo er wegen einer "Schusswunde am rechten Ohr" untersucht und behandelt wurde.“ Da er mehr als 20 Jahre lang als Notfallmediziner in der US-Marine tätig gewesen sei, habe er in seiner Laufbahn viele Schusswunden behandelt. Er stimme daher mit der anfänglichen Beurteilung und Behandlung durch die Ärzte im Krankenhaus am Tag des Attentats „vollkommen überein“. Die Unterlagen des Krankenhauses sind nicht veröffentlicht worden.