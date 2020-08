„Ich habe diese Macht“ : Trump will Videoplattform TikTok in den USA verbieten

Trump will Videoplattform TikTok in den USA verbieten

Washington Trump will Chinas Einfluss zurückdrängen. Auf allen Gebieten. Er nutzt unterschiedliche Anlässe zu Sanktionen und geht gegen chinesische Tec-Firmen vor. Jetzt nimmt er eine Spaß-App ins Visier, die das Motto hat: „Versüße Dir den Tag“

US-Präsident Donald Trump will die internationale Videoplattform TikTok in seinem Land verbieten. „Was TikTok betrifft, so verbannen wir sie aus den USA“, sagte Trump mitreisenden Journalisten zufolge am Freitagabend (Ortszeit) in seinem Dienstflugzeug Air Force One.