Trump will US-Truppen verlegen : Trump erwägt Verlegung von Truppen innerhalb Europas

Washington () US-Präsident Donald Trump erwägt die Verlegung von US-Truppen von Deutschland nach Polen. Er sagte am Mittwoch bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington, es sei geplant, die US-Truppenpräsenz in Polen zu erhöhen.

Im Gespräch seien 2000 zusätzliche Soldaten. Er betonte aber, es gehe um eine Truppen-Verlegung innerhalb Europas – aus Deutschland oder von anderen Orten. Er sprach von 52 000 derzeit in Deutschland stationierten US-Soldaten, tatsächlich sind es rund 35 000. Derzeit sind etwa 4000 US-Soldaten in Polen stationiert, wo viele Menschen in den USA die Schutzmacht gegen eine russische Bedrohung sehen.