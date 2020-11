US-Wahlkrimi : Trump will Sieg Bidens nicht anerkennen

Washington Der politische Streit die Wahl in den USA spitzt sich zu. Trump will den von US-Medien ausgerufenen Sieg seines Kontrahenten nicht anerkennen. Seine Reaktion: Eskalation.

US-Präsident Donald Trump will einen Sieg seines Herausforderers Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht anerkennen.

In den USA ist es üblich, dass die Präsidentenwahl auf der Basis von Prognosen großer Medienhäuser entschieden wird - normalerweise noch in der Wahlnacht. Die amtlichen Ergebnisse kommen teils erst viel später. Wegen der Corona-Pandemie hatten Millionen Amerikaner dieses Jahr aber per Brief abgestimmt, weshalb sich die Auszählung der Stimmen hinzog.