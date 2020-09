Nach Kritik an Äußerung : Trump will rechte Gruppierung „Proud Boys“ nicht kennen

Trump will rechte Gruppierung „Proud Boys“ nicht kennen

Nach Kritik an Äußerung

US-Präsident Donald Trump rudert nach Kritik an seinen Aussagen zu den "Proud Boys" zurück. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa

Washington „Proud Boys - haltet euch zurück und haltet euch bereit“, hat Trump während des TV-Duells noch in Richtung der rechten Gruppe gesagt. Nun ruder er zurück und will die „Proud Boys“ gar nicht kennen.

Nach Kritik an seiner Weigerung, rechte Gruppierungen eindeutig zu verurteilen, hat sich US-Präsident Donald Trump in Schadensbegrenzung versucht.

„Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind“, sagte Trump am Mittwoch im Garten des Weißen Hauses mit Blick auf eine gleichnamige Vereinigung aus dem rechten Spektrum, die am Vortag bei seiner TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden zum Thema geworden war. „Wer auch immer sie sind, sie müssen sich zurückhalten und die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen lassen.“

Auf die Frage einer Reporterin, ob er „White Supremacists“ - also Rechtsextremisten, die von einer Vorherrschaft von Weißen überzeugt sind - verurteilt, sagte Trump: „Ich habe immer jede Form (...), jede Form von so etwas verurteilt.“ Das Wort „White Supremacists“ nahm er nicht in den Mund.