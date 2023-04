Justiz Trump vor Anklageverlesung am Dienstag in New York gelandet

Morgen soll der 76-Jährige zu seiner Anklageverlesung vor einem Gericht in Manhattan erscheinen. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag eine Anklage gegen den Republikaner verkündet.