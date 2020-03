Corona-Krise in den USA : Trump verärgert Partner in Europa

Lange gab sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ gelassen trotz der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus auch in den USA. Am Donnerstag wandte er sich aus dem Oval Office, übertragen im landesweiten Fernsehen, an die Nation. Dort kündigte er drastische Schritte an, darunter auch eine vorübergehende Einreiseperre für Ausländer aus Europa. Foto: dpa/Doug Mills