Rassismus in den USA : Trump relativiert tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze

Floyds Tod sei „schrecklich“ gewesen, aber es würden in den USA "mehr Weiße" von der Polizei getötet als Schwarze, so Trump. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Washington Präsident Trump hat die tödliche Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA heruntergespielt. Diese Fälle seien zwar „schrecklich“ - doch würden mehr Weiße von der Polizei getötet als Schwarze, sagte Trump.

Floyds Tod sei „schrecklich“ gewesen, aber es würden in den USA „mehr Weiße“ von der Polizei getötet als Schwarze, sagte Trump am Dienstag in einem Gespräch mit dem Sender CBS. Zur Frage der Journalistin, wieso Afroamerikaner in den USA immer noch von Polizisten getötet würden, sagte Trump: „Was für eine schreckliche Frage.“